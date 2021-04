Curato dopo essere stato investito, tasso torna in libertà: il video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino hanno proceduto, con il supporto di veterinari dell’ASL, alla liberazione in natura di un esemplare di tasso comune “Meles meles” . Il giorno 11 aprile l’animale era stato recuperato nel comune di Giffoni Sei Casali dai veterinari dell’ASL, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni e della locale Stazione dei Carabinieri. La bestiola era stato rinvenuta in stato di shock e claudicante verosimilmente a seguito di investimento da parte di un veicolo. L’esemplare di tasso era stato quindi portato presso il centro di recupero fauna selvatica “Il Frullone” di Napoli per tentarne la riabilitazione. L’animale non aveva riportato fratture e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino hanno proceduto, con il supporto di veterinari dell’ASL, alla liberazione in natura di un esemplare dicomune “Meles meles” . Il giorno 11 aprile l’animale erarecuperato nel comune di Giffoni Sei Casali dai veterinari dell’ASL, unitamente ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni e della locale Stazione dei Carabinieri. La bestiola erarinvenuta indi shock e claudicante verosimilmente a seguito di investimento da parte di un veicolo. L’esemplare dieraquindi portato presso il centro di recupero fauna selvatica “Il Frullone” di Napoli per tentarne la riabilitazione. L’animale non aveva riportato fratture e ...

Advertising

anteprima24 : ** Curato dopo essere stato investito, #Tasso torna in libertà: il video ** - CCKKI : @BluDiChina @Giamblico Ho curato tutta la famiglia con questa ricetta: apirina e iper-sudate (perfino i figli con m… - fxsperati : @Adnkronos Io , 83 anni , malato di COVID sono stato curato nel suo ospedale e sono tornato a casa dopo 10 gg. perf… - monicaerri : RT @GiuliaCiarapix: Seconda notizia di oggi: l'11 maggio in libreria, dopo 99 anni di assenza, trovate #ProfilidiDonne di Luigi Capuana. ne… - nadiaterranova : RT @GiuliaCiarapix: Seconda notizia di oggi: l'11 maggio in libreria, dopo 99 anni di assenza, trovate #ProfilidiDonne di Luigi Capuana. ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Curato dopo Così Apple vuole rivoluzionare il mondo del podcast Pochi giorni dopo il lancio di Apple Podcast Subriscption anche Spotify ha lanciato il suo ... E in questo caso l'ambiente chiuso ma curato creato da Apple per i suoi servizi potrebbe essere un ...

L'Aquila, Palazzo della Provincia: iniziano i lavori di demolizione ... mentre il procedimento è curato dal Settore Edilizia scolastica e Pubblica della Provincia dell'... Le Provincie vivono una fase di transizione, dopo la riforma del 2014, e concorrono alla definizione ...

Curato dopo essere stato investito, tasso torna in libertà: il video anteprima24.it Come idratare la pelle con la crema doposole fai da te Esistono tante ricette per preparare una crema doposole fai da te, ma le più efficaci sono quelle a base di aloe vera e di calendula ...

Presentazione del libro a cura di Francesco Giasi "Antonio Gramsci. Lettere dal carcere" (Einaudi) Ha avuto a che fare con do sviluppo è anche la diffusione nel del comunismo no che se e tutte le attività di di gran cita giornalista per far tradurre in testi di divenendo in divenuti marcia eccetera ...

Pochi giorniil lancio di Apple Podcast Subriscption anche Spotify ha lanciato il suo ... E in questo caso l'ambiente chiuso macreato da Apple per i suoi servizi potrebbe essere un ...... mentre il procedimento èdal Settore Edilizia scolastica e Pubblica della Provincia dell'... Le Provincie vivono una fase di transizione,la riforma del 2014, e concorrono alla definizione ...Esistono tante ricette per preparare una crema doposole fai da te, ma le più efficaci sono quelle a base di aloe vera e di calendula ...Ha avuto a che fare con do sviluppo è anche la diffusione nel del comunismo no che se e tutte le attività di di gran cita giornalista per far tradurre in testi di divenendo in divenuti marcia eccetera ...