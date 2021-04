Cultura a Napoli: dal 30 aprile riaprirà la Galleria Borbonica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFinalmente, dopo mesi di stop, da Venerdì 30 aprile, ripartono le visite guidate nella Galleria Borbonica. Gli enormi spazi e le altissime volte scavate nel tufo che la caratterizzano, consentono, senza alcun rischio, il rispetto delle misure del Piano antiCovid e permettono di effettuare in piena sicurezza un affascinante viaggio nei cunicoli realizzati dai Borbone sotto la collina di Pizzofalcone. Dopo gli speciali dedicati alla Galleria dai programmi di Alberto Angela e Roberto Giacobbo, anche Sky Arte, in questi giorni, sta mandando in onda uno spettacolare “speciale” che mostra questa opera unica al mondo in tutta la sua straordinaria bellezza. Durante la puntata del programma “Italia Nascosta”, utilizzando la più recente tecnologia 3D, il presentatore britannico Alexander Armstrong e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFinalmente, dopo mesi di stop, da Venerdì 30, ripartono le visite guidate nella. Gli enormi spazi e le altissime volte scavate nel tufo che la caratterizzano, consentono, senza alcun rischio, il rispetto delle misure del Piano antiCovid e permettono di effettuare in piena sicurezza un affascinante viaggio nei cunicoli realizzati dai Borbone sotto la collina di Pizzofalcone. Dopo gli speciali dedicati alladai programmi di Alberto Angela e Roberto Giacobbo, anche Sky Arte, in questi giorni, sta mandando in onda uno spettacolare “speciale” che mostra questa opera unica al mondo in tutta la sua straordinaria bellezza. Durante la puntata del programma “Italia Nascosta”, utilizzando la più recente tecnologia 3D, il presentatore britannico Alexander Armstrong e ...

