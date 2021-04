Crotone, Messias: “Non penso al futuro. Qui sto bene” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi prestazioni, adesso la salvezza è quasi impossibile purtroppo, manca solo la matematica. Cercheremo di fare il meglio nelle 5 gare che mancano per il club e per i tifosi“. Queste le dichiarazioni di Junior Messias, attaccante del Crotone, ai microfoni del canale ufficiale del club. Come Simy, anche Messias non vuole parlare di futuro: “Non penso a questo, penso solo al presente e al Crotone. Ci penseremo dopo le prossime cinque partite“. E sul prossimo match contro l’Inter: “Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, l’Inter ha quasi vinto il campionato ma vogliamo fare bene. All’andata è andato qualcosa storto nel secondo tempo, dobbiamo cercare di essere equilibrati. Dobbiamo cercare di dare il massimo e spero ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi prestazioni, adesso la salvezza è quasi impossibile purtroppo, manca solo la matematica. Cercheremo di fare il meglio nelle 5 gare che mancano per il club e per i tifosi“. Queste le dichiarazioni di Junior, attaccante del, ai microfoni del canale ufficiale del club. Come Simy, anchenon vuole parlare di: “Nona questo,solo al presente e al. Ci penseremo dopo le prossime cinque partite“. E sul prossimo match contro l’Inter: “Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, l’Inter ha quasi vinto il campionato ma vogliamo fare. All’andata è andato qualcosa storto nel secondo tempo, dobbiamo cercare di essere equilibrati. Dobbiamo cercare di dare il massimo e spero ...

