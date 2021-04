“Crisanti non faccia il veggente. Niente allarmismi sulla variante indiana”: Vaia va giù duro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Contro gli allarmisti, contro il governo e contro i profeti di sventura alla Crisanti. Con sollievo abbiamo ascoltato le parole di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma a “L’Aria che tira” : intanto per la chiarezza con cui bacchetta il governo: “La risposta al Covid-19 deve essere di sistema”. Poi per la capacità di rassicurare pur nella situazione complicata: “Nessun allarmismo sulla variante indiana”. Quindi per averci dato un po’ di speranza : “Nuova ondata a maggio? Crisanti non faccia il veggente”, risponde Vaia, asfaltando quei virologi che già da oggi stanno facendo il conto dei morti che verranno. Insomma, un intervento improntato all’equilibrio. Vaia: Nessun allarmismo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Contro gli allarmisti, contro il governo e contro i profeti di sventura alla. Con sollievo abbiamo ascoltato le parole di Francesco, direttore sanitario dell’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma a “L’Aria che tira” : intanto per la chiarezza con cui bacchetta il governo: “La risposta al Covid-19 deve essere di sistema”. Poi per la capacità di rassicurare pur nella situazione complicata: “Nessun allarmismo”. Quindi per averci dato un po’ di speranza : “Nuova ondata a maggio?nonil”, risponde, asfaltando quei virologi che già da oggi stanno facendo il conto dei morti che verranno. Insomma, un intervento improntato all’equilibrio.: Nessun allarmismo ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - reportrai3 : A Settembre 2020 il prof. Andrea Crisanti condusse un approfondimento diagnostico rilevando che 3 tamponi rapidi su… - petergomezblog : Crisanti: “Riaperture? Intempestive, troppa pressione sugli ospedali. Ora dobbiamo sperare che non arrivino altre v… - frances42177029 : @DavideRosato2 Così Crisanti inizierà ad interessarsi a ciò per cui ha studiato e non romperà più il ca.. volo... - GiuliaAngelax : RT @La_manina__: Galli e Crisanti sono gli unici che non si sono piegati alle logiche banalizzanti della politica. Gli unici che hanno pers… -