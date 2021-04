Crisanti ne è certo: “A fine maggio nuova ondata di Covid, si è riaperto troppo presto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La previsione di Andrea Crisanti: “A fine maggio una nuova ondata di Covid” “A fine maggio avremo una nuova ondata di Covid”: è la previsione di Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, che, ancora una volta, si scaglia contro le riaperture decise dal governo. L’esperto si dice convinto che “nelle prossime settimane ci sarà chi dirà ‘Avete visto, la curva dei contagi non risale nonostante le riaperture'”, ma spiega perché il virus potrebbe riprendere la sua corsa da metà maggio in poi. “La dinamica del virus è complessa – dichiara Crisanti – Da una parte ci sono le restrizioni dei mesi scorsi, che per altre due o ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) La previsione di Andrea: “Aunadi” “Aavremo unadi”: è la previsione di Andrea, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Padova, che, ancora una volta, si scaglia contro le riaperture decise dal governo. L’esperto si dice convinto che “nelle prossime settimane ci sarà chi dirà ‘Avete visto, la curva dei contagi non risale nonostante le riaperture'”, ma spiega perché il virus potrebbe riprendere la sua corsa da metàin poi. “La dinamica del virus è complessa – dichiara– Da una parte ci sono le restrizioni dei mesi scorsi, che per altre due o ...

Advertising

rotre54 : RT @MontinDavide: Ho visto #report ... Certo che la seconda ondata il #veneto di #zaia l'ha gestita in maniera pessima..x non parlare dell'… - VincSorrentino : Certo che però senti #Crisanti e #Galli e ti domandi chi lo ha calcolato questo rischio per il quale stiamo andando… - Mery16359362 : @Adnkronos Le previsioni di Crisanti...in tutta la fase pandemica sono state REALI...il dato CERTO e' CHE, DOPO OL… - Guido17595958 : @Denis_Donadel @GiovaQuez È possibile certo, ma usare l’esempio di India e Brasile per l’Italia senza contestualizz… - MontinDavide : Ho visto #report ... Certo che la seconda ondata il #veneto di #zaia l'ha gestita in maniera pessima..x non parlare… -