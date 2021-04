Covid Veneto, Zaia: "Oggi 963 contagi". Dati 28 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 963 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo il bollettino di Oggi, 28 aprile, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Da ieri si registrano altri 18 morti, che portano a 11.299 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.238 tamponi, l'indice di positività è al 2,59%. I casi totali in Veneto salgono a 410.176, mentre attualmente i positivi sono 22.521. I ricoverati in ospedale scendono a 1.508 (-38 da ieri): di questi, 1.301 sono pazienti in area non critica (-27) e 207 in terapia intensiva (-11). "Da una decina di giorni si sta scendendo bene, c'è una fase anche un po' lenta ma graduale e solida. La fase di convivenza col virus è ufficialmente iniziata ed è in capo a tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 963 i nuovidi coronavirus insecondo il bollettino di, 28, illustrato dal presidente della regione Luca. Da ieri si registrano altri 18 morti, che portano a 11.299 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 37.238 tamponi, l'indice di positività è al 2,59%. I casi totali insalgono a 410.176, mentre attualmente i positivi sono 22.521. I ricoverati in ospedale scendono a 1.508 (-38 da ieri): di questi, 1.301 sono pazienti in area non critica (-27) e 207 in terapia intensiva (-11). "Da una decina di giorni si sta scendendo bene, c'è una fase anche un po' lenta ma graduale e solida. La fase di convivenza col virus è ufficialmente iniziata ed è in capo a tutti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - gurulku : RT @GenCar5: Nel 2020, mentre gli italiani stavano chiusi in casa o si stipavano sui mezzi pubblici, “per evitare il #Covid” la presidente… - PrinceDavid_BEL : RT @GenCar5: Nel 2020, mentre gli italiani stavano chiusi in casa o si stipavano sui mezzi pubblici, “per evitare il #Covid” la presidente… -