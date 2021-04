Covid: un decesso e 107 nuovi casi in Alto Adige (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo tre giorni di tregua torna a salire il numero dei decessi per Covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato un decesso che fa salire il numero complessivo a 1160. Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo tre giorni di tregua torna a salire il numero dei decessi perin. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato unche fa salire il numero complessivo a 1160. Sono ...

Covid Costiera Amalfitana: sale a 149 il numero degli attualmente positivi. I dati del 28 aprile Covid Costiera Amalfitana: 149 gli attualmente positivi. I dati del 28 aprile Chi è Claudia ... CASI TOTALI GUARITI ATTUALMENTE POSITIVI AGEROLA 570 533 (4 decessi) 33 AMALFI 175 167 (4 decesso) 4 ...

Covid: nessun decesso da tre giorni in Alto Adige Agenzia ANSA Giornata sicurezza sul lavoro, Bettoni (Inail): in crescita del 16% le morti denunciate, è l’effetto Covid L'incremento delle denunce è ?influenzato dalle morti avvenute a causa dell'infezione da Covid-19. A causa della pandemia sono invece diminuiti gli infortuni sul lavoro. Considerando il quinquennio 20 ...

Osservatorio Nazionale Amianto: “In Calabria 280 decessi nel 2020” Il 2020 viene definito “anno horribilis” dall’Osservatorio Nazionale Amianto, non solo per via della pandemia legata al covid ma anche per il numero di decessi collegati alla presenza di amianto. Un d ...

