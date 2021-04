Covid: Ue, obiettivo azione legale è consegna dosi AstraZeneca (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bruxelles, 28 apr. (AdnKronos Salute) - L'obiettivo dell'azione legale avviata dalla Commissione europea nei confronti di AstraZeneca al tribunale di Bruxelles "è assicurare che le dosi" di vaccino anti-Covid "cui riteniamo di avere diritto vengano consegnate dall'azienda. Riteniamo di avere argomenti piuttosto forti a sostegno di questa richiesta". Lo spiega il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "Quello che chiediamo - aggiunge - è una cosa che non è cambiata nel tempo. Abbiamo chiesto fin dall'inizio velocità nelle consegne di un numero sufficiente di dosi, quelle cui hanno diritto gli europei sulla base del contratto. E' una cosa che abbiamo affrontato nel contesto dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bruxelles, 28 apr. (AdnKronos Salute) - L'dell'avviata dalla Commissione europea nei confronti dial tribunale di Bruxelles "è assicurare che le" di vaccino anti-"cui riteniamo di avere diritto venganote dall'azienda. Riteniamo di avere argomenti piuttosto forti a sostegno di questa richiesta". Lo spiega il portavoce della Commissione per la Salute, Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. "Quello che chiediamo - aggiunge - è una cosa che non è cambiata nel tempo. Abbiamo chiesto fin dall'inizio velocità nelle consegne di un numero sufficiente di, quelle cui hanno diritto gli europei sulla base del contratto. E' una cosa che abbiamo affrontato nel contesto dei ...

