Covid, Ue e AstraZeneca in tribunale il 26 maggio su vaccini (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Unione europea e AstraZeneca si presenteranno il 26 maggio in tribunale a Bruxelles. Il giudice dovrà decidere se il laboratorio anglo - svedese ha violato i termini del suo contratto per i ritardi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'Unione europea esi presenteranno il 26ina Bruxelles. Il giudice dovrà decidere se il laboratorio anglo - svedese ha violato i termini del suo contratto per i ritardi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid AstraZeneca Covid, Ue e AstraZeneca in tribunale il 26 maggio su vaccini ...anglo - svedese ha violato i termini del suo contratto per i ritardi nelle forniture dei vaccini anti - Covid agli stati membri."La Commissione e gli stati membri ritengono che AstraZeneca abbia ...

AstraZeneca, Ue: "Obiettivo azione legale è consegna dosi" ...di questa richiesta" AstraZeneca, l'azione legale avviata contro l'azienda dalla Commissione Europea al Tribunale di Bruxelles ha l'obiettivo di "assicurare che le dosi" di vaccino anti Covid "cui ...

Vaccini AstraZeneca-Pfizer, Covid dimezzato dopo prima dose

