Covid, svolta negli Stati Uniti: niente più mascherina all'aperto per chi è vaccinato (Di mercoledì 28 aprile 2021) C'è una vita normale dopo Covid-19. A dimostrarlo sono gli Stati Uniti dove le persone vaccinate non devono più indossare le mascherine all'aperto - salvo negli spazi pubblici ove richiesto – in base alle linee guida delle autorità sanitarie, e come sottolineato ieri dello stesso presidente Joe Biden. Già all'inizio di marzo era stata impressa una svolta quando i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) – agenzia federale della sanità - avevano indicato che i vaccinati potevano riunirsi al chiuso tra di loro senza indossare la mascherina e senza distanziamento. Ora chi ha completato il ciclo di immunizzazione potrà svolgere attività all'aperto, anche semplicemente camminare, senza portare la mascherina. Per precauzione è ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) C'è una vita normale dopo-19. A dimostrarlo sono glidove le persone vaccinate non devono più indossare le mascherine all'- salvospazi pubblici ove richiesto – in base alle linee guida delle autorità sanitarie, e come sottolineato ieri dello stesso presidente Joe Biden. Già all'inizio di marzo era stata impressa unaquando i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) – agenzia federale della sanità - avevano indicato che i vaccinati potevano riunirsi al chiuso tra di loro senza indossare lae senza distanziamento. Ora chi ha completato il ciclo di immunizzazione potrà svolgere attività all', anche semplicemente camminare, senza portare la. Per precauzione è ...

