Covid, superati i 120mila morti in Italia. Tasso di positività sale al 4% (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 13.385 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.404. Sono invece 344 le vittime in un giorno (ieri 373). Con i decessi registrati nelle ultime 24ore l’Italia ha superato le 120 mila vittime per il Covid-19. I morti sono ora esattamente 120.256. 336.336 i tamponi processati, il Tasso di positivitàsale dal 3,4% al 4%. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 37 in meno (ieri -101) con 168 ingressi del giorno, e scendono a 2.711, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 452 unità (ieri -323), 19.860 in totale. 3.413.451 i guariti in totale, 14.688 più di ieri. Il totale dei positivi scende a 448.149, 4.663 in meno rispetto a ieri. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 13.385 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.404. Sono invece 344 le vittime in un giorno (ieri 373). Con i decessi registrati nelle ultime 24ore l’ha superato le 120 mila vittime per il-19. Isono ora esattamente 120.256. 336.336 i tamponi processati, ildidal 3,4% al 4%. Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 37 in meno (ieri -101) con 168 ingressi del giorno, e scendono a 2.711, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 452 unità (ieri -323), 19.860 in totale. 3.413.451 i guariti in totale, 14.688 più di ieri. Il totale dei positivi scende a 448.149, 4.663 in meno rispetto a ieri.

