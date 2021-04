Covid | stop agli arrivi da India e Bangladesh | Speranza firma una nuova ordinanza Draghi | «Missione assistenza sanitaria»

Leggi su open.online

(Di giovedì 29 aprile 2021) Vietato l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato ine in, da qualsiasi punto di confine. Questo in sostanza il contenuto dell’ultimanta dal ministro della Salute Roberto. Si tratta di un provvedimento che inasprisce ulteriormente le misure di isolamento per le persone residenti in Italia, il cui rientro è stato già autorizzato. Precauzioni che il governo ha ritenuto di dover prendere alla luce dell’aggravarsi della situazione epidemiologica in entrambi i Paesi. La variantena – che è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, Italia compresa, stando a quanto riportato dall’Oms – spaventa dunque sempre di più i decisori politici. Nessuno conosce quale sia il bilancio reale della ...