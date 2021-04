Covid | Stefano Pd | ' sfiducia Speranza inutile tentativo di cannibalismo di Meloni'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La mozione dicontroè stato solo undidella. Meglio parlare di cose serie come sostenere il governo e lavorare per approdare alle riaperture in sicurezza". Lo scrive su twitter il senatore Pd, Dario

Advertising

Open_gol : Saltano i nervi al primario del Sacco durante Cartabianca - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Saltano i nervi al primario del Sacco durante Cartabianca - prestia_fabio : RT @Open_gol: Saltano i nervi al primario del Sacco durante Cartabianca - Stefano_Gri : RT @giusmo1: Senato, quei 124 voli di Stato della presidente #Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” | Rep - Luigi_Ragone : Chiedo un piccolo gesto. Noemi rimasta vedova e con figlio piccolo di 7 anni. Vi ringrazio. Un pensiero per chi res… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Stefano

Metro

Lo ha detto, in un'intervista all'Italpress,Stinchi, direttore della Divisone Pubblica ... strumento fondamentale della campagna contro- 19, Stinchi ha parlato del sistema sanitario ......apparse con grande risalto sui media e relative alla presentazione scientifica cheMerler ...vaccinazioni impressa in questi ultimi giorni dal commissario straordinario per l'emergenza- ...Questa mattina, mercoledì 28 aprile, il Generale di Divisione Stefano Screpanti, Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, ha fatto visita al Comando Provinciale di Cremona dove è stato ...Almeno sulla carta prende forma la stagione internazionale 2021 di Beach soccer. La Euro Winners Cup si terrà a Nazarè in Portogallo dal 12 al 18 luglio più avanti rispetto alla collocazione abituale ...