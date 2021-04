Advertising

Open_gol : Saltano i nervi al primario del Sacco durante Cartabianca - TV7Benevento : Covid: Stefano (Pd), 'sfiducia Speranza inutile tentativo di cannibalismo di Meloni'... - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Saltano i nervi al primario del Sacco durante Cartabianca - prestia_fabio : RT @Open_gol: Saltano i nervi al primario del Sacco durante Cartabianca - Stefano_Gri : RT @giusmo1: Senato, quei 124 voli di Stato della presidente #Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Stefano

Metro

... per la prima volta, viene presentato ai membri del Cts, dal dottorMerler, della ... "Trascurata per decenni la sanità pubblica" 'L'Italia è arrivata impreparata alperché per decenni è ...Lo ha detto, in un'intervista all'Italpress,Stinchi, direttore della Divisone Pubblica ... strumento fondamentale della campagna contro- 19, Stinchi ha parlato del sistema sanitario ...Almeno sulla carta prende forma la stagione internazionale 2021 di Beach soccer. La Euro Winners Cup si terrà a Nazarè in Portogallo dal 12 al 18 luglio più avanti rispetto alla collocazione abituale ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "La mozione di sfiducia contro Speranza è stato solo un inutile tentativo di cannibalismo della Meloni. Meglio parlare di cose serie come sostenere il governo e lavorare pe ...