(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il nemico è ile occorre esserepiù che mai nel combatterlo”. Penso che tutti dovrebbero sottoscrivere questedel ministromettendo da parte convenienze politiche e interessi di partito. L'abbiamo detto più volte, in questo momento così difficile servono coesione e responsabilità, così si dà forza all'azione ed alla credibilità del governo". Così Debora, capogruppo del Pd alla Camera.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Serracchiani, 'uniti contro il virus, ascoltare parole Speranza'... - frenchgarden01 : @Cartabiancarai3 @RaiTre @serracchiani parla di emergenza. Forse non si è accorta che il covid c’è da 14 mesi.. non… - MarosticaR : RT @Raffael14504018: @Cartabiancarai3 @RaiTre @sbonaccini @EGardini @serracchiani @MassimoGalli51 @preglias @VittorioSgarbi @AndreaScanzi @… - Raffael14504018 : @Cartabiancarai3 @RaiTre @sbonaccini @EGardini @serracchiani @MassimoGalli51 @preglias @VittorioSgarbi… - nonstop9981 : Serracchiani... PD vicino ai ricoverati Covid.. Loro che hanno distrutto la Sanità... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Serracchiani

Il Tempo

... è anticipato nella discussione in aula del dl. Nel testo dell'odg leghista si inserirebbe ... Debora. Il nuovo testo nell'odg della maggioranza 'impegna il governo a valutare nel ...Le organizzazioni nell'era post- 19' (Franco Angeli Ed.) Parola alla politica Antonio Tajani,... autore del libro 'L'Italia nella Rete' (Solferino Ed.) Parola alla politica Debora, ...Lega e Forza Italia ottengono un ordine del giorno che prevede una verifica prima dell’estate votano contro le mozioni di Meloni per abolirlo. È lite con Pd e M5S ...E ancora: 'Penso che a nessuno di noi possa fare piacere essere ricoverato da tre settimane' 'Sulle sue condizioni mi limito a dire che è ancora ospedalizzato - ha detto Cecconi - non fatemi dire altr ...