Covid: Senato respinge mozione sfiducia Fdi a Speranza, 221 no e 29 sì (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - L'Aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, presentata da Fratelli d'Italia. Contrari sono stati 221 Senatori, a favore 29, astenuti sono risultati in tre. In Aula erano presenti al voto 255 Senatori, a votare sono stati 253. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - L'Aula delha respinto ladial ministro della Salute, Roberto, presentata da Fratelli d'Italia. Contrari sono stati 221ri, a favore 29, astenuti sono risultati in tre. In Aula erano presenti al voto 255ri, a votare sono stati 253.

Advertising

repubblica : Senato, quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” - Corriere : Speranza all’attacco in Senato: «Non si fa politica su un’epidemia» - repubblica : Oggi su Rep: ?? Senato, quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” [di Giu… - giornaleradiofm : Covid: Senato respinge mozione sfiducia Fdi a Speranza, 221 no e 29 sì: Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) - L'Aula d… - la_gata_lova : AH si. il #COVID19 prende il treno, di solito. Senato, quei 124 voli di Stato della presidente Casellati in un anno: “Per evitare il Covid” -