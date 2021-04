Covid: Scotto, 'bocciata sfiducia a Speranza, si chiude campagna ingiusta e volgare' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "bocciata la mozione di sfiducia a Speranza. Si chiude una campagna volgare e ingiusta nei confronti di un ministro che ha svolto con disciplina e onore la sua funzione. La Meloni ha avuto il suo quarto d'ora di celebrità. Ora torniamo alle cose serie. Battere il virus". Lo scrive su twitter il coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "la mozione di. Siunanei confronti di un ministro che ha svolto con disciplina e onore la sua funzione. La Meloni ha avuto il suo quarto d'ora di celebrità. Ora torniamo alle cose serie. Battere il virus". Lo scrive su twitter il coordinatore di Articolo Uno, Arturo

