**Covid: Romeo a Fdi, 'meglio lavorare su comm. inchiesta che presentare mozioni'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) – "Lo dico a Fratelli d'Italia, è molto meglio lavorare sulle commissioni di inchiesta piuttosto che presentare una mozione che ha l'intenzione di mettere in difficoltà più Lega e FI che il ministro Speranza". Lo ha detto in aula al Senato il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo.

