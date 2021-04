Covid | Romeo a Fdi | ‘meglio lavorare su comm inchiesta che presentare mozioni’**

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Lo dico a Fratelli d’Italia, è molto megliosulleissioni dipiuttosto cheuna mozione che ha l’intenzione di mettere in difficoltà più Lega e FI che il ministro Speranza”. Lo ha detto in aula al Senato il capogruppo della Lega Massimiliano. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Romeo

Metro

'E' un progetto importante perchè ci permette di bloccare la trasmissione delindividuando ... Giuseppe, evidenza ai nostri microfoni: 'è un progetto fortemente voluto dalla nostra scuola. ......diCastellucci, per tre anni grand invité di Triennale, uno dei nomi più importanti della drammaturgia mondiale. MOSTRE. Oltre alla retrospettiva su Enzo Mari, purtroppo interrotta subito...Si riparte da Enzo Mari e dalla sua magnifica e disgraziata mostra curata da Hans Ulrich Obrist con Francesca Giacomelli che per recuperare i visitatori mai visti causa Covid sarà in cartellone fino a ...La Triennale c’è. Con questo slogan ieri il presidente Stefano Boeri con il suo staff hanno presentato i dodici mesi della stagione dell’istituzione culturale milanese, che si ...