Covid, respinta anche la terza mozione sfiducia a Speranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) Bocciata in Senato anche la terza mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, proposta dal senatore Mattia Crucioli di 'L'alternativa c'è' e del gruppo Misto, con 28 voti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid respinta Covid, respinta anche la terza mozione sfiducia a Speranza Bocciata in Senato anche la terza mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, proposta dal senatore Mattia Crucioli di 'L'alternativa c'è' e del gruppo Misto, con 28 voti ...

Il Senato boccia le 3 mozioni di sfiducia al ministro Speranza Covid. L'aula del Senato boccia tutte e 3 le mozioni di sfiducia presentate contro il ministro della Salute, Roberto Speranza. Con 29 voti a favore, 221 contrari e tre astensioni, è stata respinta la ...

Covid, respinta anche la terza mozione sfiducia a Speranza TGCOM Covid, Senato respinge mozione di sfiducia contro Speranza ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato, con 221 voti contrari, 29 favorevoli e 3 astenuti ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, presentata da Frate ...

Bocciata in Senato anche la terza mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, proposta dal senatore Mattia Crucioli di 'L'alternativa c'è' e del gruppo Misto, con 28 voti .... L'aula del Senato boccia tutte e 3 le mozioni di sfiducia presentate contro il ministro della Salute, Roberto Speranza. Con 29 voti a favore, 221 contrari e tre astensioni, è stata respinta la ...