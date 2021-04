Covid Puglia, oggi 1.282 contagi e 48 morti: bollettino 28 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 1.282 i casi di coronavirus registrati oggi 28 aprile in Puglia. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 48 morti. Risale di dunque di nuovo oggi nella regione la curva dei contagi del Covid. Aumentano, infatti, i casi positivi rispetto a ieri a fronte di una netta diminuzione dei test. In crescita anche il numero dei decessi. Quello dei nuovi guariti si mantiene alto e pertanto calano lievemente gli attuali positivi. Continua per fortuna a scendere la quota dei pazienti ricoverati. Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, sono stati effettuati 12.733 test per l’infezione da coronavirus. Sei nuovi 1.282 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 1.282 i casi di coronavirus registrati28in. Secondo ilquotidiano ci sono anche 48. Risale di dunque di nuovonella regione la curva deidel. Aumentano, infatti, i casi positivi rispetto a ieri a fronte di una netta diminuzione dei test. In crescita anche il numero dei decessi. Quello dei nuovi guariti si mantiene alto e pertanto calano lievemente gli attuali positivi. Continua per fortuna a scendere la quota dei pazienti ricoverati. Secondo quanto si osserva nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, sono stati effettuati 12.733 test per l’infezione da coronavirus. Sei nuovi 1.282 ...

