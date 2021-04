Covid, positivo il Vescovo di Sessa Aurunca: “Rispettate le prescrizioni, nessuno è intoccabile” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti E’ risultato positivo al Covid, e presenta sintomi, il Vescovo di Sessa Aurunca (Ce), Orazio Francesco Piazza. E’ stato lo stesso Piazza a comunicarlo attraverso una nota della Diocesi. “Carissimi Fratelli e Sorelle – spiega il Vescovo – ho appena appurato la mia condizione di contagio al Covid 19, con caratteri sintomatici. Ero in quarantena già da diversi giorni. Ora sono state avviate le procedure previste dal protocollo ASL e seguirò le indicazioni appropriate. Ho tanto pregato, in questo lungo anno per malati e famiglie toccati da questo virus pandemico, ora accanto alla mia preghiera che non si ferma per tutti voi, chiedo che si aggiunga la vostra per me e per quanti vivono questa delicata esperienza. Questo tempo, oltre la prova ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti E’ risultatoal, e presenta sintomi, ildi(Ce), Orazio Francesco Piazza. E’ stato lo stesso Piazza a comunicarlo attraverso una nota della Diocesi. “Carissimi Fratelli e Sorelle – spiega il– ho appena appurato la mia condizione di contagio al19, con caratteri sintomatici. Ero in quarantena già da diversi giorni. Ora sono state avviate le procedure previste dal protocollo ASL e seguirò le indicazioni appropriate. Ho tanto pregato, in questo lungo anno per malati e famiglie toccati da questo virus pandemico, ora accanto alla mia preghiera che non si ferma per tutti voi, chiedo che si aggiunga la vostra per me e per quanti vivono questa delicata esperienza. Questo tempo, oltre la prova ...

