Covid | organizzatori concerti a Draghi | ‘caso Barcellona sia d’esempio anche in Italia’**

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Il concerto di Barcellona senza nessun contagiato? Non avevo nessun dubbio che l'esperimento sarebbe andato a buon fine, non mi ha stupito per niente: anzi, è una proposta arrivata dopo di noi, l'avevamo proposto da subito. Adesso, il governo Draghi deve ascoltarci". A dirlo all'Adnkronos, all'indomani della notizia che il concerto-esperimento del 27 marzo al Palau Sant Jordi di Barcellona non ha registrato neanche un contagiato fra i 5mila partecipanti, è Mimmo D'Alessandro della D'Alessandro & Galli, organizzatore di concerti epici, dai Rolling Stones al Circo Massimo a David Gilmour a Pompei."Mi sarei giocato qualunque cosa che sarebbe andata così -spiega il manager- Perché da sempre ripetiamo che un concerto controllato è una situazione assolutamente sicura. Anzi è ...

