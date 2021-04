Covid: Oms, variante indiana rilevata in almeno 17 Paesi (Di mercoledì 28 aprile 2021) La variante cosiddetta indiana del virus del Covid - 19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l'Italia, secondo quanto rivelato dall'Organizzazione mondiale della sanità (... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lacosiddettadel virus del- 19 è stata sequenziata in17in tutto il mondo, fra cui l'Italia, secondo quanto rivelato dall'Organizzazione mondiale della sanità (...

Advertising

giornaleradiofm : Covid: Oms, variante indiana rilevata in almeno 17 Paesi: (ANSA-AFP) - GINEVRA, 28 APR - La variante cosiddetta ind… - italianfirst2 : Oms: «Variante indiana in almeno 17 Paesi» Il virologo: «Perché non ci preoccupa» ?? METTETETIVI D’ACCORDO CAZZO, O… - Corriere : Oms: «Trovati casi di variante indiana in almeno 17 Paesi» - iq_196 : IN INDIA C’È UNA 'TEMPESTA PERFETTA' - L’OMS PROVA A DARE UNA SPIEGAZIONE AL CAOS COVID NEL PAESE… - christianvega_ : RT @LucioMalan: #Taiwan è il paese che meglio ha contrastato il #Covid : 1110 contagiati, 12 morti in 15 mesi (quanti in Italia in un’ora).… -