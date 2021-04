Covid | Oms | variante indiana rilevata in 17 Paesi | In Italia nel 2020 importate mascherine per oltre 3 miliardi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, lacosiddettadel virus del- 19 è stata sequenziata in almeno 17in tutto il mondo, fra cui l'. Intanto in India, ...

...variante cosiddetta indiana del virus del- 19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l'Italia, secondo quanto rivelato dall'Organizzazione mondiale della sanità ()......La variante indiana del virus del- 19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo , fra cui l'Italia, secondo quanto rivelato dall'Organizzazione mondiale della sanità () nel ...Oms: "La variante indiana B.1617 di Sars-Cov-2 ha un tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità" ...L’India travolta dal Covid e alle prese con la variante indiana del coronavirus è ridotta allo stremo. Da una settimana il bollettino è ...