Covid, OMS: "Variante indiana presente in almeno 17 Paesi" (Di mercoledì 28 aprile 2021) A conferma dei timori circa la velocità di trasmissione della Variante indiana del Covid il monito dell'OMS: "E' presente in almeno 17 Paesi" Dilaga nel mondo la Variante indiana del Covid: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Variante indiana del Covid-19 è stata rilevata, in più di 1.200 sequenze del genoma, in "almeno 17 Paesi". "La maggior parte dei filmati caricati nel database GISAID proviene da India, Regno Unito, Stati Uniti e Singapore", ha specificato l'OMS nel proprio aggiornamento settimanale sull'andamento della pandemia. Nei giorni scorsi la Variante è stata individuata in diversi ...

