Covid, nuovo record globale India, 360mila casi in 24 ore (Di mercoledì 28 aprile 2021) nuovo record globale di Covid - 19 in India, dove nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati quasi 361mila, (360.960), il numero più alto mai riportato sinora in qualsiasi Paese del mondo. Questo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021)di- 19 in, dove nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati quasi 361mila, (360.960), il numero più alto mai riportato sinora in qualsiasi Paese del mondo. Questo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - FontanaPres : Ottima notizia! Useremo subito il nuovo test per lo screening anti-Covid nelle scuole. Dopo mesi di insistenza si… - A5359201 : RT @RaiSport: Verso la 5ª e ultima #Olimpiade ?? Un nuovo sogno per @mafaldina88 che descrive come l'ha raggiunto e cosa l'ha sorpresa, anch… - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'GR Lazio Sud - 28 aprile 2021' su @Spreaker #castelforte #centrale_nucleare #covid #fondi… -