Covid, nelle ultime 24 ore 13.385 nuovi casi e 344 decessi con 336.336 tamponi (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.385 nuovi casi di coronavirus a fronte di 336.336 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 10.404 con 302.734 test). Il tasso di positività ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Italia24 ore si sono registrati 13.385di coronavirus a fronte di 336.336effettuati (martedì i contagi erano stati 10.404 con 302.734 test). Il tasso di positività ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, 10.404 positivi e 373 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 3,4% #ANSA - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-19) e nei reparti (-5). A fronte di 35.798 ta… - LaGazzettaWeb : Covid in Italia, 13.385 nuovi casi e 344 morti nelle ultime 24 ore - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: ??#Covid19, nelle ultime 24 ore 344 morti e 13.385 nuovi contagi in Italia. -