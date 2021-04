**Covid: Meloni, 'ieri c'era margine per abolire coprifuoco, ma non giudico alleati'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "ieri c'era un margine minimo ma c'era per abolire il coprifuoco ma non giudico gli alleati, non faccio polemiche perché vorrebbe dire fare il gioco della sinistra". Lo dice Giorgia Meloni a Zona Bianca su Rete4. "Comunque sono contenta per l'impegno preso dal governo a rivedere il coprifuoco a maggio, un impegno che è arrivato grazia al fatto che Fdi ha parlamentarizzato questo problema". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "c'era unminimo ma c'era perilma nongli, non faccio polemiche perché vorrebbe dire fare il gioco della sinistra". Lo dice Giorgiaa Zona Bianca su Rete4. "Comunque sono contenta per l'impegno preso dal governo a rivedere ila maggio, un impegno che è arrivato grazia al fatto che Fdi ha parlamentarizzato questo problema".

