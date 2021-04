**Covid: Meloni, 'ieri c'era margine per abolire coprifuoco, ma non giudico alleati'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

GiorgioCarbon12 : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: bocciata mozione sfiducia FdI a Speranza, tutti i partiti della maggioranza sostengono le scelte della… - GiorgioCarbon12 : RT @FDI_Parlamento: Covid, Meloni: bocciata mozione sfiducia FdI a Speranza, tutti i partiti della maggioranza sostengono le scelte della g… - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'governo era per coprifuoco fino al 31 luglio a prescindere da dati'... - TV7Benevento : **Covid: Meloni, 'ieri c'era margine per abolire coprifuoco, ma non giudico alleati'**... - Sallyvan13 : @giuseppecafagna @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se ci stava il centro destra .. altro che 120.000 morti.... ti ric… -