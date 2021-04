Covid | Malpezzi | ' discutere Speranza vuol dire indebolire il governo'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Deve essere chiaro a tutti che mettere in discussione il Ministroin una fase così complessa significa voler scientificamentel'azione dell'esecutivo". Lo ha detto Simonain aula al Senato. "Non c'è nulla di più grave che fare propaganda sul virus quando è il virus il nostro nemico. Qui le uniche posizioni non scientifiche e ideologiche sono quelle di chi, con 500 morti al giorno, ha fatto campagna contro le restrizioni e ha gettato benzina sul fuoco della paura mentre il, con il ministro lavorava nella più drammatica emergenza sanitaria dal dopoguerra e lo ha fatto adottando una linea condivisibile e coerente: quella della massima prudenza, senza fare passi più lunghi della gamba e compatibilmente con il quadro epidemiologico", ha spiegato la presidente ...

Così la presidente dei senatori del Pd Simona... con l'astensione dei ministri leghisti sul nuovo decretoche stabilisce la road map delle ... aggiunge l'omologa al Senato, Simona. "Raccogliere firme, come sta facendo Salvini, contro ...Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Deve essere chiaro a tutti che mettere in discussione il Ministro Speranza in una fase così complessa significa voler scientificamente indebolire l’azione dell’esecutivo”.L'esecutivo trova all'ultimo un'intesa che accontenta tutti. Ma per un'ora e mezza la maggioranza appare spaccata. Con Salvini che si intesta anche questa vittoria. E Meloni è pronta a rilanciare con ...