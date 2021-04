Covid, Lega vuole Commissione inchiesta: la bozza della proposta di legge (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Lega si appresta a depositare al Senato il testo della proposta di legge per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulla pandemia di coronavirus in Italia. Il testo, annunciato nelle scorse ore da Matteo Salvini, ha l’appoggio di Forza Italia. Nella pdl, che Adnkronos ha potuto visionare in bozza, si sottolinea come “la Commissione è istituita sulla presunta mancanza nel nostro Paese di un piano pandemico aggiornato”. L’unico testo disponibile, si legge “seppur formalmente aggiornato al 2017 risulterebbe risalire al 2006”. La Commissione punta ad “accertare se nell’ipotesi in cui il nostro Paese avesse aggiornato il proprio piano pandemico, seguendo le linee guida indicate negli anni scorsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Lasi appresta a depositare al Senato il testodiper l’istituzione di unad’sulla pandemia di coronavirus in Italia. Il testo, annunciato nelle scorse ore da Matteo Salvini, ha l’appoggio di Forza Italia. Nella pdl, che Adnkronos ha potuto visionare in, si sottolinea come “laè istituita sulla presunta mancanza nel nostro Paese di un piano pandemico aggiornato”. L’unico testo disponibile, si“seppur formalmente aggiornato al 2017 risulterebbe risalire al 2006”. Lapunta ad “accertare se nell’ipotesi in cui il nostro Paese avesse aggiornato il proprio piano pandemico, seguendo le linee guida indicate negli anni scorsi ...

Advertising

repubblica : Covid, oggi al Senato il voto sulla sfiducia a Speranza. Occhi puntati sulle mosse della Lega - LegaSalvini : COVID: LEGA, 'SU PUNTATA REPORT VACCINI LOMBARDIA PRONTO ESPOSTO AD AGCOM'. 'Il servizio sulla campagna vaccinale… - TgLa7 : #Covid, fonti #Lega: illogiche e punitive alcune restrizioni - ivan71439634 : RT @Ilconservator: Dicono “Senza la Lega nel governo gli italiani si sarebbero beccati . . .” — Speranza ancora ministro — Alt… - Titti14760140 : RT @JolandaBivona: Ma come si fa a NON CAPIRE QUANTO SIA STUPIDO votare una sfiducia quando nn ci sono i voti per farla passare (anche con… -