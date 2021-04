(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Il centrodestra ha depositato al Senato la proposta per istituire ladi inchiesta sulla gestione della pandemia. Il testo è firmato da Massimiliano Romeo della, Anna Maria Bernini di Forza Italia, Antonio De Poli dell'Udc e Paolo Romani di

Advertising

TgLa7 : #Covid, fonti #Lega: illogiche e punitive alcune restrizioni - graziasteps : RT @Ilconservator: Dicono “Senza la Lega nel governo gli italiani si sarebbero beccati . . .” — Speranza ancora ministro — Alt… - TV7Benevento : **Covid: Lega, Fi, Udc e Cambiamo! depositano pdl per commissione inchiesta**... - JedburgDar : Si smarcano ... manco fossero tutti dei Maradona.?????????????????? Covid, sfiducia a Speranza: il Senato boccia la mo… - AlessandBullani : RT @AlessandBullani: Bene, ora sappiamo che Lega e Forza Italia sostengono #Speranza. -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Lega

... ha precisato replicando ad un'interrogazione della. "Tutto il Governo - ha proseguito la ...stabili nelle scuole tra Milano e Lodi Nella settimana dal 19 al 25 aprile sono 658 i positivi al-...Lo ha dichiarato il presidente del gruppoSalvini Piemonte Alberto Preioni, a margine della ...ad alcuni centri del territorio provinciale dove vengono somministrati i vaccini contro il- 19,...La necessità primaria per le aziende è dotarsi di strumenti di difesa non solo efficaci, ma anche capaci di aggiornarsi e reagire ...GENOVA - Sono 268 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di tamponi 4.683 molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2680 tamponi antigenici rapidi. 57 a I ...