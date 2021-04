Covid, le notizie di oggi. Oms: variante indiana potrebbe essere più contagiosa. LIVE (Di mercoledì 28 aprile 2021) Attesa per il nuovo bollettino. L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme nel suo rapporto settimanale. Sul coprifuoco il governo valuterà in base a contagi e vaccini se e come rivedere il limite imposto dalle 22. D'accordo anche Lega e Renzi. Dopo il via libera di Camera e Senato, il Recovery plan del governo Draghi viene presentato alla Commissione europea. In distribuzione alle Regioni 2,2 milioni dosi di vaccino Pfizer Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 28 aprile 2021) Attesa per il nuovo bollettino. L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme nel suo rapporto settimanale. Sul coprifuoco il governo valuterà in base a contagi e vaccini se e come rivedere il limite imposto dalle 22. D'accordo anche Lega e Renzi. Dopo il via libera di Camera e Senato, il Recovery plan del governo Draghi viene presentato alla Commissione europea. In distribuzione alle Regioni 2,2 milioni dosi di vaccino Pfizer

