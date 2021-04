Covid, le news. 13.385 nuovi contagi e 344 morti. Stop ingressi da India e Bangladesh (Di giovedì 29 aprile 2021) E' stata superata la soglia di 120mila vittime dall'inizio della pandemia. Con 336.336 tamponi processati il tasso di positività è al 4%. L'Oms ha lanciato l'allarme nel suo rapporto settimanale. Sul coprifuoco il governo valuterà in base a contagi e vaccini se e come rivedere il limite imposto dalle 22. D'accordo anche Lega e Renzi. Dopo il via libera di Camera e Senato, il Recovery plan del governo Draghi viene presentato alla Commissione europea. In distribuzione alle Regioni 2,2 milioni dosi di vaccino Pfizer Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) E' stata superata la soglia di 120mila vittime dall'inizio della pandemia. Con 336.336 tamponi processati il tasso di positività è al 4%. L'Oms ha lanciato l'allarme nel suo rapporto settimanale. Sul coprifuoco il governo valuterà in base ae vaccini se e come rivedere il limite imposto dalle 22. D'accordo anche Lega e Renzi. Dopo il via libera di Camera e Senato, il Recovery plan del governo Draghi viene presentato alla Commissione europea. In distribuzione alle Regioni 2,2 milioni dosi di vaccino Pfizer

