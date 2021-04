Covid, la variante indiana in 17 paesi. Sahin (Biontech): “Ha mutazioni che abbiamo già testato, fiduciosi che vaccino Pfizer funzioni” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sequenziata già ottobre e con mutazioni presenti in altre varianti la variante indiana (B.1.617) non è ancora definita “preoccupante”. Ad oggi è stata rilevata in almeno 17 paesi in tutto il mondo, fra cui l’Italia, secondo quanto rivelato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo bollettino settimanale sulla pandemia. La variante di Sars Cov 2 che sta flagellando l’India è stata rilevata in oltre 1.200 sequenziamenti caricati sulla banca dati internazionale Gisaid. I paesi dove è stata rilevata con più frequenza, India, Stati Uniti, Regno Unito e Singapore. Ma anche in Belgio, Svizzera, Grecia e Italia. B.1.617, che ha una serie di “sub-varianti” è stata classificata finora come mutazione “di interesse” ma non ancora “preoccupante”, che l’etichetterebbero come più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sequenziata già ottobre e conpresenti in altre varianti la(B.1.617) non è ancora definita “preoccupante”. Ad oggi è stata rilevata in almeno 17in tutto il mondo, fra cui l’Italia, secondo quanto rivelato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel suo bollettino settimanale sulla pandemia. Ladi Sars Cov 2 che sta flagellando l’India è stata rilevata in oltre 1.200 sequenziamenti caricati sulla banca dati internazionale Gisaid. Idove è stata rilevata con più frequenza, India, Stati Uniti, Regno Unito e Singapore. Ma anche in Belgio, Svizzera, Grecia e Italia. B.1.617, che ha una serie di “sub-varianti” è stata classificata finora come mutazione “di interesse” ma non ancora “preoccupante”, che l’etichetterebbero come più ...

