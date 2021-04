Covid: La Russa, 'Speranza solo in aula, governo sottovaluta sfiducia come la pandemia' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Lei è venuto da solo, senza la vicinanza del governo, quasi fosse il solo a rischiare poltrona. Stia tranquillo, non rischia, il nostro è un sasso lanciato nella stagno immobile di questo governo rispetto alla pandemia. Avremmo voluto ne prendesse coscienza l'intero governo, ma lei è stato lasciato solo, la sottovalutazione è la stessa del governo precedente e di questo della pandemia". Lo ha detto Ignazio La Russa, rivolgendosi a Roberto Speranza, in aula al Senato nel dibattito sulle mozioni di sfiducia al ministro della Salute. "La nostra accusa principale è di avere tenuto bordone alle bugie, l'inadeguatezza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Lei è venuto da, senza la vicinanza del, quasi fosse ila rischiare poltrona. Stia tranquillo, non rischia, il nostro è un sasso lanciato nella stagno immobile di questorispetto alla. Avremmo voluto ne prendesse coscienza l'intero, ma lei è stato lasciato, lazione è la stessa delprecedente e di questo della". Lo ha detto Ignazio La, rivolgendosi a Roberto, inal Senato nel dibattito sulle mozioni dial ministro della Salute. "La nostra accusa principale è di avere tenuto bordone alle bugie, l'inadeguatezza e ...

