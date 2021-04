Covid Italia oggi, variante indiana: bollettino regioni 28 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il bollettino delle regioni e della Protezione Civile -con attenzione speciale alla variante indiana- con i dati Covid Italia sui contagi, ricoveri e morti di oggi, 27 aprile. News sregione per regione dalle città – Roma, Milano, Napoli- e in generale da ogni regione. Numeri da Lazio e Lombardia, Piemonte e Sicilia, Toscana e Puglia, Campania e Veneto. I dati delle regioni: Sono 301 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 28 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2636 nel percorso nuove diagnosi (di cui 695 nello screening con percorso Antigenico) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildellee della Protezione Civile -con attenzione speciale alla- con i datisui contagi, ricoveri e morti di, 27. News sregione per regione dalle città – Roma, Milano, Napoli- e in generale da ogni regione. Numeri da Lazio e Lombardia, Piemonte e Sicilia, Toscana e Puglia, Campania e Veneto. I dati delle: Sono 301 i contagi da coronavirus nelle Marche, 28, secondo i dati deldella regione. Nel dettaglio, il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4772 tamponi: 2636 nel percorso nuove diagnosi (di cui 695 nello screening con percorso Antigenico) e ...

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Agenzia_Italia : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - fattoquotidiano : 'NOI IN TRINCEA SAREMO LASCIATI A CASA POST-COVID' 'Faccio parte di quella enorme schiera di medici, di ragazzi, di… - trincherov : @molumbe ORA BASTA..... L'ITALIA NON È UN GULAG ....... SOLLEVATEVI DAL SOFÀ........E ANDATE A FARE GIUSTIZIA - trincherov : @Quasi_compiuta ORA BASTA..... L'ITALIA NON È UN GULAG ....... SOLLEVATEVI DAL SOFÀ........E ANDATE A FARE GIUSTIZ… -