Covid Italia, oggi 13.385 contagi e 344 morti: bollettino 28 aprile (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 13.385 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 28 aprile. Registrati inoltre altri 344 morti, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 120.256. I nuovi casi di Covid riscontrati oggi sono emersi dopo l'analisi di 336.336 tamponi, con l'indice di positività al 3,9%. Sono 2.711 i ricoverati terapia intensiva (-37), con 168 nuovi ingressi, 3.413.451 i guariti in totale (+14.688) e 448.149 gli attualmente positivi (-4.663), secondo i dati odierni del bollettino sui contagi Covid, diffusi dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. I DATI DALLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 2.442 i nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 13.385 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 28. Registrati inoltre altri 344, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 120.256. I nuovi casi diriscontratisono emersi dopo l'analisi di 336.336 tamponi, con l'indice di positività al 3,9%. Sono 2.711 i ricoverati terapia intensiva (-37), con 168 nuovi ingressi, 3.413.451 i guariti in totale (+14.688) e 448.149 gli attualmente positivi (-4.663), secondo i dati odierni delsui, diffusi dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. I DATI DALLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 2.442 i nuovi ...

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Agenzia_Italia : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - fattoquotidiano : 'NOI IN TRINCEA SAREMO LASCIATI A CASA POST-COVID' 'Faccio parte di quella enorme schiera di medici, di ragazzi, di… - GianluPower : RT @ImolaOggi: COVID India: 1,4 miliardi di abitanti, 200mila morti 'è strage!' Italia: 60 milioni di abitanti, 120mila morti 'Speranza buo… - alceo67 : RT @GiovaQuez: Italia viva ha depositato in Senato un disegno di legge, a prima firma Faraone e sottoscritto da tutti i senatori di IV, per… -