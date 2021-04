Covid India, Draghi: “Italia non farà mancare sostegno” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel giorno in cui l’India supera i 200mila morti totali per coronavirus, con la variante Indiana che preoccupa, il premier Italiano Mario Draghi esprime la sua “profonda vicinanza al popolo Indiano per le sofferenze provocate dalla nuova ondata della pandemia. L’Italia non farà mancare il proprio sostegno in questo momento di difficoltà. Abbiamo offerto, attraverso il dipartimento della Protezione civile, disponibilità all’invio di un sistema di produzione di ossigeno, messo a disposizione dalla regione Piemonte, che potrà essere utilizzato per rifornire un ospedale tradizionale o da campo. Invieremo anche una squadra di personale specializzato per garantirne la corretta messa in opera”, ha spiegato il presidente del Consiglio sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel giorno in cui l’supera i 200mila morti totali per coronavirus, con la variantena che preoccupa, il premierno Marioesprime la sua “profonda vicinanza al popolono per le sofferenze provocate dalla nuova ondata della pandemia. L’nonil proprioin questo momento di difficoltà. Abbiamo offerto, attraverso il dipartimento della Protezione civile, disponibilità all’invio di un sistema di produzione di ossigeno, messo a disposizione dalla regione Piemonte, che potrà essere utilizzato per rifornire un ospedale tradizionale o da campo. Invieremo anche una squadra di personale specializzato per garantirne la corretta messa in opera”, ha spiegato il presidente del Consiglio sulla ...

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Italia : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - francescocipe : RT @lauraleghista: purtroppo in india muoiono circa 2,5 milioni di bambini l'anno per malattie curabili e spesso prevedibili, muoiono persi… - 10clarenc3 : Cosa potrebbe mai andate storto? ???????????? Ehi #covid(ioti) tutto bene anche oggi? #india & #VaccinoAntiCovid -