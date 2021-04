Covid: in provincia Varese 585 casi, a Milano 504 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - La provincia di Varese supera Milano per nuovi positivi al Covid19: sono 585 i suoi casi, contro i 504 della provincia di Milano, di cui 201 in città. A Como ci sono 250 positivi al virus, a Brescia 279. Numeri alti anche a Monza (172) e a Bergamo (149). A Mantova ci sono 141 casi, a Pavia 117. Cremona ne conta 75; Lecco 44; Lodi 43; Sondrio 40. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021), 28 apr. (Adnkronos) - Ladisuperaper nuovi positivi al19: sono 585 i suoi, contro i 504 delladi, di cui 201 in città. A Como ci sono 250 positivi al virus, a Brescia 279. Numeri alti anche a Monza (172) e a Bergamo (149). A Mantova ci sono 141, a Pavia 117. Cremona ne conta 75; Lecco 44; Lodi 43; Sondrio 40.

