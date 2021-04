Covid, in Olanda revocato il coprifuoco introdotto a gennaio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il coprifuoco introdotto nei Paesi Bassi il 23 gennaio, per rallentare la diffusione del coronavirus, è stato revocato. La misura prevedeva di non poter uscire di casa dalle 21, orario poi posticipato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilnei Paesi Bassi il 23, per rallentare la diffusione del coronavirus, è stato. La misura prevedeva di non poter uscire di casa dalle 21, orario poi posticipato ...

