Covid in Italia e Lombardia bollettino di oggi 28 aprile: 13.385 nuovi casi, 344 decessi (Di mercoledì 28 aprile 2021) La variante indiana del coronavirus continua a preoccupare. L'attenzione è alta e intanto proseguono le vaccinazioni, con l'apertura dell'hub più grande d'Italia al Palazzo delle Scintille . Ieri in ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) La variante indiana del coronavirus continua a preoccupare. L'attenzione è alta e intanto proseguono le vaccinazioni, con l'apertura dell'hub più grande d'al Palazzo delle Scintille . Ieri in ...

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Agenzia_Italia : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - fattoquotidiano : 'NOI IN TRINCEA SAREMO LASCIATI A CASA POST-COVID' 'Faccio parte di quella enorme schiera di medici, di ragazzi, di… - ChiaraPottini : RT @RaiNews: #Procida diverrà la prima isola Covid-free d'Italia - FirenzePost : Covid, bollettino Italia: 344 morti, oggi 28 aprile (120mila da inizio pandemia). E 13.385 cointagi -