Covid in India, l’Italia ha offerto aiuto. Draghi: “Invieremo uomini e mezzi” (Di mercoledì 28 aprile 2021) l’Italia offrirà il suo sostegno all’India. Lo fa sapere il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. In particolare l’Italia ha offerto disponibilità per inviare un “sistema di produzione di ossigeno” e una “squadra di personale specializzato per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021)offrirà il suo sostegno all’. Lo fa sapere il Presidente del Consiglio, Mario, in un comunicato diffuso da Palazzo Chigi. In particolarehadisponibilità per inviare un “sistema di produzione di ossigeno” e una “squadra di personale specializzato per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - Agenzia_Italia : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - VincenzoIanno16 : Covid: India, oltre 3 mila morti, superate 200 mila vittime - Asia - ANSA - SilvestriP : Variante India, stasera aereo da Nuova Delhi: i 214 a bordo in 2 strutture a Roma. Zingaretti: «Stop voli da India»… -