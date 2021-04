Covid, in India altri 3mila morti: superate le 200mila vittime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo i dati ufficiali del ministero della Salute, in India le vittime per il Covid hanno superato quota 200mila con il nuovo picco di oltre 3mila morti solo nelle ultime 24 ore. Secondo molti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo i dati ufficiali del ministero della Salute, inleper ilhanno superato quotacon il nuovo picco di oltresolo nelle ultime 24 ore. Secondo molti ...

borghi_claudio : @leone_monti Le faccio io un altro disegno. In India sono 1.4 MILIARDI. Adesso le spiego le divisioni: 1,4 miliardi… - Agenzia_Italia : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - warispathan : Modi leads India into viral apocalypse - tigrelt : RT @IlZebraapois: I TG hanno mandato in onda immaggini provenienti dall'India in cui a causa del Covid la gente si accascia morente per le… - codeghino10 : In India sta finendo la legna per bruciare in strada i morti di Covid - AGI - Agenzia Italia -