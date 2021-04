Covid: in Emilia - Romagna 642 nuovi casi e 23 morti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 642 i nuovi casi di positività al Cronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia - Romagna, scoperti sulla base di 29.609 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano ancora 23 morti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono 642 idi positività al Cronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, scoperti sulla base di 29.609 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano ancora 23. ...

Advertising

sbonaccini : Un saluto e un abbraccio ai ragazzi e alle ragazze del Reparto Covid dell’ospedale di Reggio Emilia. Grazie per tut… - RegioneER : Vaccinazioni anti-Covid, accordo con la @RegioneER : gli over 70 poco digitali potranno prenotare dai… - 24emilia : Covid Emilia: scende il contagio +642 casi, 23 morti. A Reggio: 2 decessi, +103 positivi | 24Emilia - 91lucry2 : RT @sbonaccini: Un saluto e un abbraccio ai ragazzi e alle ragazze del Reparto Covid dell’ospedale di Reggio Emilia. Grazie per tutto quell… - force_iam : @repubblica L’Emilia-Romagna ha più morti di COVID del Veneto in assoluto e peggio in proporzione alla popolazione.… -