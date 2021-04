Covid | il nuovo bollettino del ministero della Salute

Advertising

Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - rtl1025 : ?? Nuovo #record globale di contagi #Covid_19 in #India dove, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono stati quasi… - infoitinterno : Covid Lazio, contagi di nuovo sopra i mille e 32 morti, ma calano i ricoveri - torrempesta : Raga, c'è gente convinta che i #virus influenzali spariscano completamente ad agosto! Cosa pensa che accada ogni an… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

... 42 ( - 3 rispetto a ieri con 1ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 8125 ( - 44 ... 36 casi e 2 decessi in Trentino Sono 2 i decessi perin Trentino. Negli ospedali le dimissioni ...È stato questosistema a cambiare il corso delle cose? Per il consigliere regionale del Pd, ... il 31 marzo, del commissario straordinario per l'emergenza, Francesco Figliuolo, con l ' ...Covid Italia, bollettino: Sono 13.385 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.404. Sono invece 344 ...Sono 13.385 i nuovi casi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 344 le vittime in un giorno, che portano il totale dei morti Covi ...