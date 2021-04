COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.055 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 78 persone: – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 11, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 4, residenti nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Guardia Lombardi; – 1, residente nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 10, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Montefredane; – 2, residenti nel comune di Montella; – 8, residenti nel comune di Montoro; – 2, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.055 tamponi effettuati sono risultate positive al78 persone: – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 11, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 4, residenti nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Guardia Lombardi; – 1, residente nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Melito Irpino; – 10, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Montefredane; – 2, residenti nel comune di Montella; – 8, residenti nel comune di Montoro; – 2, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La variante cosiddetta indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra… - SkyTG24 : La maggioranza ha trovato l'accordo sul #coprifuoco, che sarà rivisto a metà maggio: - SkyTG24 : Covid, le notizie. Accordo in maggioranza sul coprifuoco: sarà rivisto a metà maggio. LIVE - ReggioPress : Covid: il bollettino di oggi in Emilia Romagna - lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 177 contagi e 6 morti: bollettino 28 aprile - -