Covid – Grimaldi | La linee guida ministeriali continuano a ignorare il lavoro dei medici di medicina generale

(Di mercoledì 28 aprile 2021) – “Le ‘nuove’licenziate dal dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute per il trattamento dela domicilio, non hanno tenuto in minima considerazione il preziososul campo deidinae specialisti che dal marzo 2020 hanno curato ea curare ‘in scienza e coscienza’ migliaia di persone”. Erich, presidente del Comitato Cura Domiciliare19, ha commentato così il nuovo documento licenziato dal Dipartimento di Prevenzione per il trattamento a casa dei malati. “Cercheremo un ulteriore dialogo con le istituzioni, che per altro era partito apparentemente bene, con un evento organizzato in piazza del Popolo a Roma il ...

L'avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato Cura Domiciliare COVID-19, comitato che ha medici attivi anche in Abruzzo, commenta così, in una nota, il nuovo documento licenziato dal Dipartimento di Prevenzione del Ministero della Salute per il trattamento del Covid a domicilio: "Le 'nuove' linee guida licenziate dal dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute per il trattamento del Covid a domicilio, non hanno tenuto in minima considerazione il prezioso ..."