Covid | ginecologi ospedalieri | “Lavoro più duro | rassicurare donne in gravidanza’

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “La pandemia è stata un periodo terribile, ma certamente per lein gravidanza è stato un momento molto difficile perché, soprattutto nella fase iniziale, c’era molto timore ad accedere negli ospedali e nelle strutture per paura del contagio o comunque di non essere protette. Sin da subito in tutti i punti nascita ci siamo attivati per predisporre dei percorsi diversi, per leche non avevano l’infezione e per leche, invece, avevano l’infezione o c’era un sospetto di positività al. Nel corso dei mesi la situazione è decisamente migliorata con i tamponi. Il nostro problema è stato soprattutto doverle, invitandole a sottoporsi a controlli e visite che non potevano e non possono essere rimandati”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Elsa Viora, ...